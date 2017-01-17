İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen terörist Abdulkadir Masharipov, saldırıdan 17 gün sonra İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı.



39 kişiyi katleden teröristin dün bir kare fotoğrafı basına yansımıştı.



Beyaz Haber büyük bir başarıya imza atarak terörist Abdulkadir Masharipov'un son fotoğrafına ulaştı.



İşte teröristin son fotoğrafı;







Kaynak : Beyaz Gazete Özel