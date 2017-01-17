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İşte teröristin son fotoğrafı

Beyaz Haber yılbaşı gecesi Reina gece kulübüne 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov'un son fotoğrafına ulaştı.

Güncel / 17 Ocak 2017 Salı 18:38
İşte teröristin son fotoğrafı
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İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen terörist Abdulkadir Masharipov, saldırıdan 17 gün sonra İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı.

39 kişiyi katleden teröristin dün bir kare fotoğrafı basına yansımıştı.

Beyaz Haber büyük bir başarıya imza atarak terörist Abdulkadir Masharipov'un son fotoğrafına ulaştı.

İşte teröristin son fotoğrafı;
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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