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İstanbul Valisi açıklama yapacak

Ortaköy'deki Reina kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen terörist, İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı. Operasyona ilişkin 10.30'da açıklama yapacak.

Güncel / 17 Ocak 2017 Salı 01:42
İstanbul Valisi açıklama yapacak

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden 'Ebu Muhammed El Horasani' kod isimli terörist, Abdulkadir Masharipov, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.

Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta saat 00.15'te düzenlenen operasyonda Kırgız arkadaşının evinde sağ olarak ele geçirildi.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ SABAH AÇIKLAMA YAPACAK

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, saat 10.30'da açıklama yapacak.

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