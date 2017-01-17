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FETÖ soruşturmasında 39 tutuklama

Bursa merkezli 27 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 46 kişiden 39’u tutuklandı.

Güncel / 17 Ocak 2017 Salı 12:55
FETÖ soruşturmasında 39 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 27 ilde gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda 27 subay, 17 astsubay, 1 öğretmen ve 1 doktor gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 39'u tutuklandı. 4 subay, 1 astsubay, 1 öğretmen ve 1 doktor ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu şüphelilerin isimlerinin örgütün insan kaynakları sorumlusu Semih kod adlı Necati Uysal'ın kişisel verilerinde bulunduğu öğrenildi. 4 kişinin bylock kullandığı belirlendi. Ayrıca 4 şüpheli de suçlamaları kabul edip itirafçı olmak istedi.

Kaynak : İHA

Fetö Terör Örgütü


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