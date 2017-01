Erdoğan: Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reina saldırganının yakalanmasına ilişkin, 'Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır' dedi.



Erdoğan, 'Ortaköy'de yaşanan terör saldırısının failinin dün gece güvenlik güçlerimiz başarılı bir operasyonla yakaladı. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür. Tüm güvenlik ve istihbarat birimlerini tebrik ediyorum' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da düşen kargo uçağıyla ilgili olarak 'Kırgızistan'da düşen kargo uçağı sebebiyle hayatını kaybeden 37 kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Kırgız halkına yaşanan kayıplardan dolayı üzüntülerimi iletiyorum' ifadelerini kullandı.

Daha önce aylar süren işlemler bugün günlere, saatlere sığdırılmış durumda. En düşük emekli sandığı maaşı bugün 1757 liraya yükseldi. Dünkü Türkiye'de emekli olmak demek sefalete mahkum olmak demekti.



Türkiye gerçekten takdir edilecek bir ülke diyen Batı, tamam da bize verdiğiniz sözleri yerine getirin. Aylan bebeği, Ümran bebği dergilerine kapak yapıyorlar. Tamam da icraat nerede. İcraat yok! Biz tarihi sorumluluğumuz itibariyle her zaman mazlumun yanında olduk olmaya da devam edeceğiz.



Ülkemizde yaşadığımız bunca badireye rağmen ayakta kalmamızı tüm mazlumlara sahip çıkarak aldığmız dualara bağlıyorum. Allah'ın izni ve yardımıyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir badire yoktur.



DÜNYANIN HER YERİNDEN GÖRMEYE GELİYORLAR



Bizler 14 yıldır yes'e kapılmadan çalıştık ve ülkemize çağ atlattık. İnşallah 2023 hedeflerimize de ulaşacağız. Ülkemizde uygulanan genel sağlık sigortası dünyada uygulanan tek örnektir. ABD uygulamaya kalktı, başaramadı. Biz GSS'yi ilk getirdiğimizde birileri batarsınız dedi. ama görüyorsunuz yılbaşı itibariyle 5 yıl geride kaldı ve sistem işliyor. Biz neye inandık.; İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte bu anlayışımızın en somut tezahürü bu uygulamayı görmek için dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar.



ABD'Lİ TURİST GRUBUN ERDOĞAN'DAN İSTEĞİ



Sultanahmet'te namaz kıldık, Amerikalı bir grup turistle orada konuştuk. Siz bu GSS'yi nasıl hallettiniz. Obama sizin arkadaşınız, ona da söyleyin o da bu işi ABD'de halletsin. Ama öyle olmadı. Çünkü bu toplumu hazırlama noktasında da maharet istiyor. Biz bu işi halkımızla STK'larımızla ele vererek başardık.



'KENDİM YAŞADIM, BİR TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM'



14 yıl önce bu ülkede her sosyal güvenlik kurumunun ayrı hastanesi vardı. Evinizin yanında SSK hastanesi var ve siz memursanız oraya gidemiyordunuz. Kendim yaşadım; bir trafik kazası geçirdim. Beni Bolu'ya getirdi arkadaşlarım, devlet hastanesine getirdiler. Ben de sigortalıyım o zaman. Konuşuyorlar, hayal meyal hatırlıyorum; sigortalı mı memur mu? Sigortalı olduğumu duyunca kabul edemeyiz dediler. Böyle garip bir durumdan bugünlere geldik. Halbuki bunların hepsi bütçesini devletten alan kurumlardı. Biz bunların hepsini birleştirdik. Artık vatandaşlarımızın hepsi buralardan hizmet alabiliyor.