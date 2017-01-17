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Elektronik sigara yüzünde patladı!

Andrew Hall isimli elektronik sigara kullanan bir adam, elektronik sigaranın yüzünde patladığını belirterek sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

Dünya / 17 Ocak 2017 Salı 21:18
Elektronik sigara yüzünde patladı!

Banyosunda elektronik sigara içen adamın yüzünde patlayan alet cildinde ikinci dereceden yanık olmasına neden oldu.

7 dişini kaybeden adam yanıklar iyileştikten sonra bir dizi estetik operasyon geçirecek.

Ağzındayken patlayan sigaranın parçalarından bazılarının adamın boğazına kadar girip saplandığı belirtiliyor.

Adamın ağzından, dudaklarından ve boğazından söz konusu parçalar operasyonla alındı.

Elektronik sigaranın patlaması o derecede kuvvetliydi ki adeta bomba gibi parçaları etrafa saçıldı. Hatta banyonun tavanına kadar ulaşan parçalar duvarda ve tavanda patlamanın izlerini bıraktı.

Söz konusu olayın görselleri talihsiz adamın Facebook hesabında paylaşım rekorları kırıyor.





Elektronik SigaraFacebookEstetik


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