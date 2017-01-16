Dicle Üniversitesi arazisi içerisinde hafriyat dökülen alanın yakınlarında, yola önceden döşenen patlayıcı polis servis aracının geçişi sırasında patlatıldı.



Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Saldırıda 3 polis şehit oldu, 3 polis de yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.







