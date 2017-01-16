Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 3 polis şehit oldu.
Dicle Üniversitesi arazisi içerisinde hafriyat dökülen alanın yakınlarında, yola önceden döşenen patlayıcı polis servis aracının geçişi sırasında patlatıldı.
Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Saldırıda 3 polis şehit oldu, 3 polis de yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.