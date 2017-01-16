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Diyarbakır'da terör saldırısı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 3 polis şehit oldu.

Güncel / 16 Ocak 2017 Pazartesi 16:43
Diyarbakır'da terör saldırısı
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Dicle Üniversitesi arazisi içerisinde hafriyat dökülen alanın yakınlarında, yola önceden döşenen patlayıcı polis servis aracının geçişi sırasında patlatıldı.

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Saldırıda 3 polis şehit oldu, 3 polis de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.




Kaynak : İHA

Polis EkipleriDicle Üniversitesi


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