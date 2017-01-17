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Başbakan Yıldırım'dan Reina saldırganı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristin İstanbul Esenyurt'ta yakalanmasına ilişkin olarak "Teröristle ilgili birçok detay var zamanla hepsini paylaşacağız" dedi.

Siyaset / 17 Ocak 2017 Salı 10:22
Başbakan Yıldırım'dan Reina saldırganı açıklaması
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Başbakan Binali YıldırımAK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısından önce konuştu. 

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

REINA SALDIRGANININ YAKALANMASI
''Yılbaşı gecesi eğlence mekanına saldırı yapan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan alçak terörist dün ele geçirildi. Sorgulaması devam ediyor. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan failin yakalanmış olmasıdır, arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasıdır.

BAHÇELİ-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ
Bu görüşmeye ilişkin benim bir görüşüm yok ne konuşacaklar bilmiyorum. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor.

ANAYASA TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ
Hiçbir sürpriz yok AK Parti grubu kaya gibi maşallah ikinci turda da gideceğiz oylarımızı atacağız. Bu bizim MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir değişikliktir. Birinci turda sonuç neyse ikinci turda da o olur. Referandum konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Erken seçim için ne sebep var? Herhangi bir sebep var mı? İhtimaller üzerine amel olmaz önce bir gidelim herhangi bir tereddetüte mahal yok. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız iş alemimiz planlarını yapsınlar yatırım planlarını ertelemesinler. İstikrar devam ediyor. Seçimler planlandığı gibi 2019'da olacak.''

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