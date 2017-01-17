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AP'nin yeni başkanı belli oldu

Avrupa Parlamentosu Başkanlığı için düzenlenen ve 4 tur süren seçimlerde İtalyan üye Antonio Tajani, yurttaşı Gianni Pittella'ya karşı yarıştığı son turda 351 oy alarak başkan seçildi.

Yaşam / 17 Ocak 2017 Salı 23:14
AP'nin yeni başkanı belli oldu

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığı için düzenlenen ve 4 tur süren seçimlerde İtalyan üye Antonio Tajani, yurttaşı Gianni Pittella'ya karşı yarıştığı son turda 351 oy alarak AP'nin yeni başkanı seçildi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda sabahın erken saatlerinde 6 adayla başlayan oylamalarda, 4. tura kadar salt çoğunluk sağlanamadı.

Kurallar gereği 4. turda en çok oyu alan iki aday yarıştı. Hristiyan Demokratlar grubu (EPP) adayı Tajani, 351 oy alırken, Sosyal Demokratlar adına seçime katılan Pittella 282 oyda kaldı.

Sonuçların açıklanmasından sonra teşekkür konuşması için kürsüye davet edilen Tajani, zaferini İtalya'da geçen yıl meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere adadığını belirterek, Avrupa için birlik çağrısı yaptı.

'100 yıl önceki Türkiye'yi cezalandırıyoruz' demişti

Tajani AP'de oylamaya sunulan, Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına ilişkin tasarı hakkında, “Biz şimdiki değil, 100 yıl önceki Türkiye'yi cezalandırıyoruz. Türkiye, Ermeni soykırımını kabul etmekle önemini yitirmez” demişti.
Kaynak : AA

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