Ankara'nın Çankaya ilçesinde şiddetli bir doğalgaz patlaması meydana geldi.



Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta üç katlı bir apartmanda gerçekleşen patlama nedeniyle binada hasar oluştu.



Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Olayda, yaralanan bir kişinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.



Patlamanın meydana geldiği binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA



Ankara’da tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını, hayatını kaybeden kimsenin olmadığını açıkladı.



Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, daha net bilgileri kısa süre sonra açıklayacağız diye konuştu.



Karaarslan, patlama sonrasında kimsenin hayatını kaybetmediğini, 3 kişinin yaralandığını ve yaralıların durumlarının ağır olmadığını söyledi.











