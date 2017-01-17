230 bin liralık BMW'yi taksi yaptı

Hükümetin ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikine ilişkin getirdiği ÖTV muafiyeti, 13 Ekim'den itibaren uygulamaya konuldu. Uygulamanın başlamasının ardından taksi duraklarında lüks araçlar boy göstermeye başladı.



Birçok insanın hayalini süsleyen lüks marka araçları 'T' plaka takarak ticari yapan taksici esnafı, uygulamadan oldukça memnun.



Adana'da taksicilerin aldığı son model BMW 520-i, Wolkwagen Passat, Audi Tuscon ve Nissan Qashgai araçlar için Adana Şoförler Odası'nda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Nihat Sözütek, son model BMW 520-i alan şoför Murat Çakır'a girişiminden dolayı teşekkür etti.



“ÖTV İNDİRİMİ 2019'A KADAR SÜRMELİ”

ÖTV indirimi avantajının 2019 yılına kadar sürmesin isteyen Sözütek, “Yüzde 45 yarı yarıya gibi bir şey. Esnafımız da bunu karşılıksız bırakmadı. En güzel arabayı alıp halkımızın, toplumumuzun, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor. Bu jenerasyon değiştirir araçlarını. Baba oğula vermez bu parayı ama hükumet verdi. Esnaf verilen hizmetin sunulan güzelliği karşılıksız bırakmadı. Esnafa yansıtılan güzellik hemen halka sunuldu” dedi.



“KALİTELİ HİZMET İÇİN BU GİRİŞİMİ YAPTIM'

4 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Çakır da, daha kaliteli hizmet vermek için böyle bir girişiminde bulunduğu ifade etti.



Çakır, “Adana'mıza daha kaliteli hizmeti verip, taksi kültürünü daha fazla çoğaltmak için devletin sunduğu bu referanstan yararlandım. Önceki aracım da yeniydi. Adana'da bir taneydi. Şu an daha iyisini yapmak istedim ve başardım. Ortalama 160 bin TL'ye mal oldu. Yüzde 45'lik indirimden yararlandım” diye konuştu.



ESOB Başkanı Nihat Sözütek ve Adana Taksici, Kamyoncu, Kamyonetçi, Nakliyeci ve Nakliyat Komisyoncuları Odası Başkanı Kenan Yılmaz son model taksi alan şoförlere teşekkür edip çiçek takdim etti.



Taksiciler de Adana halkına hizmet vermek için yollara çıktı.





Kaynak : İHA