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THY'ye algı operasyonu yapıyorlar

Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Prof. Talip Küçükcan, İngiliz haber kanalı BBC’nin Türk Hava Yolları’na duyulan güveni sarsmaya çalıştığını belirtti.

Güncel / 16 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
THY'ye algı operasyonu yapıyorlar

Küçükcan, BBC World haber kanalını kınayan açıklamasında, 'Kırgızistan'da düşen kargo uçağına ilişkin haber yapan BBC World, düşen uçağın Türk Hava Yolları'na ait olduğunu belirterek ve haberinde THY yolcu uçaklarının fotoğrafını kullanarak büyük bir skandala imza attı' dedi.

Avrupa'da üst üste birçok kez en iyi ve kaliteli havayolu şirketi seçilen, müşteri memnuniyeti yüksek olan ve dünyada en fazla noktaya uçan THY'nin imajına yönelik büyük bir darbe vurulmak istendiğini belirten Küçükcan, BBC World gibi milyonlarca izleyicisi olan bir kanalın twitter hesabında ACT Havayollarına ait düşen uçağı THY uçağı gibi göstermenin sıradan bir yanlışlık olamayacağını, çünkü BBC World'un normalde bir haberi doğrulatmadan yayınlamadığını ama bu kez nedense aceleci davranıp büyük bir yalan habere imza attığını ifade etti.

'THY'YE ALGI OPERASYONU'

THY'nin son yıllardaki atılımlarla büyüdüğünü, rakiplerini kıskandırdığını, İstanbul'da yapımı süren üçüncü havalimanı tamamlandığında küresel rekabette öne çıkacağının altını çizen Küçükcan, 'THY küresel ve güvenilir bir marka. Ekonomik değeri yüksek ve çok güçlü bir imajı var. Müşterilerinin güven duyduğu bir şirket. BBC World yaptığı yalan ve yanlış haberle bu küresel markaya leke sürmeye ve güven duygusunu sarsmaya çalışıyor. Bu algı operasyonuna karşı THY markamızı korumalıyız, BBC World'ü protesto ederek özür dileme çağrısında bulunmalıyız' diye konuştu.

Kaynak : İHA

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