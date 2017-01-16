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Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu

Şırnak'ta, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu Bitlis merkezde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda, 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Güncel / 16 Ocak 2017 Pazartesi 13:20
Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün yaşanan 'önemli yurt içi olaylar' ve 'günlük faaliyetlere' ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Bitlis merkezde devam eden operasyonda, arazi araması sırasında tespit edilen 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında, 145 kilogram kubar esrar, 164,5 kilogram toz esrar, 15 kilogram Hint keneviri tohumu ve ilk yardım malzemeleri ile bir hassas tartı ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda bir bölücü terör örgütü mensubu yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 2 terörist, silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.

- Yasa dışı sınır geçişleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 871 kişi yakalandı. Müdahaleler sonucunda, 2 elektronik malzeme ve 5 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Türkiye'den de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 kişi yakalandı.

Irak sınırında ise 64 litre akaryakıt ele geçirildi.

Kaynak : AA

BitlisTerör ÖrgütüKaçak SigaraYunanistanTürkiye


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