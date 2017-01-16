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Sınır hattına konteyner sevkiyatı

Fırat Kalkanı Harekatı’nın yönetildiği Elbeyli ilçesinde askerlerin barınma ihtiyacının karşılanması için sınır hattına konteynerler sevk edildi.

Güncel / 16 Ocak 2017 Pazartesi 13:26
Sınır hattına konteyner sevkiyatı

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 146’ncı gününde El Bab çevresinde Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasında çatışmalar sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından havadan ve karadan ateş desteği veriliyor. Fırat Kalkanı Harekatı’nın yönetildiği Elbeyli ilçesinde askerlerin barınma ihtiyacının karşılanması için sınır hattına konteynerler sevk edildi. Tırların üzerine konulan konteynerler, sınır hattına gönderildi. Askerlere sınır hattında barınma merkezi oluşturulduğu öğrenildi.
Kaynak : İHA

Türk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüÖzgür Suriye OrdusuFırat Kalkanı


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