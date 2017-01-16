Samsung'un veliahtına tutuklama kararı

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye’in yakın arkadaşının yönetimde söz sahibi olmasının ortaya çıkmasıyla başlayan skandal, teknoloji devi Samsung’a sıçradı. Güney Kore Başsavcılığı, Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve şirketin bir sonraki başkanı olması beklenen Lee Jae-yong hakkında tutuklama kararı çıkardı. Samsung, Güney Kore Devlet Başkanı Park’ın arkadaşının yöneticisi olduğu bazı kuruluşlara devletten imtiyaz koparabilmek için bağış yapmakla suçlanıyor.



Soruşturma kapsamında Lee Jae-yong’un ofisine Kasım ayında baskın düzenlenmişti.



Kaynak : İHA