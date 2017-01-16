Şahan'dan o sahneyle ilgili açıklama

Instagram hesabından filmin o sahnesinin geniş bölümünü paylaşan Gökbakar, 'Biz üzmek için değil güldürmek için varız...Biz de gardaş ülkemize yanlış olmaz... Fragmanda aksiyonu sebebiyle sadece son bölümünü paylaştığımız boks sahnesini başka yönlere çekmeye çalışanlar olmasın diye filmdeki halini paylaşıyoruz. Azerbaycan'daki sevenlerimize kavuşmaya can atıyorum... Hepinizi seviyorum' dedi.



Kaynak : İHA