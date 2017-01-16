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Rize'de TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı

Derepazarı ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 16 Ocak 2017 Pazartesi 14:53
Rize'de TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı
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Rize'nin Derepazarı ilçesinde, tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 08 K 6235 plakalı tır ile 53 KA 714 plakalı yolcu minibüsü, Derepazarı ilçe merkezinin Karadeniz Sahil Yolu bölümünde çarpıştı.

Yaralanan 15 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol tek yönlü ulaşıma kapandı.

Kaynak : AA

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