Rize'de çay yüklü TIR yolcu midibüsü ile çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Derepazarı ilçesi geçişinde sürücüsü henüz belirlenemeyen Kalkandere Belediyesi'ne ait 53 KA 714 plakalı yolcu midibüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 08 K 6235 plakalı



çay yüklü TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, yaralılar Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.



Öte yandan yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Kaynak : İHA