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Rize'de çay yüklü TIR yolcu midibüsü ile çarpıştı

Rize’nin Derepazarı ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında çay yüklü TIR ile Kalkandere Belediyesi’ne ait yolcu midibisünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 16 Ocak 2017 Pazartesi 14:58
Rize'de çay yüklü TIR yolcu midibüsü ile çarpıştı
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Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Derepazarı ilçesi geçişinde sürücüsü henüz belirlenemeyen Kalkandere Belediyesi'ne ait 53 KA 714 plakalı yolcu midibüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 08 K 6235 plakalı

çay yüklü TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, yaralılar Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Kaynak : İHA

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