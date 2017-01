Nazım Hikmet anıldı

Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, devlet opera ve bale sanatçılarından Zeynep Halvaşi, Mehmet Yılmaz, Arda Aktar, Mustafa Alpaslan, Soner Özer, Murat Çelebi ve Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Murat Atak ile İpek Çeken müzikal gösteride performanslarını sergiledi. Nazım Hikmet'in yazdığı şiirlerden oluşan müzikal gösteride sanatçılar gösterdikleri performansla izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.



Gecede konuşma yapan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Nazım Hikmet' in çok özel ve büyük bir şair olduğunu belirterek, 'Aşka inandığımız için buradayız. O aşkın en güzel şiirlerini yazdı. Barışa inandığımız için, çocuklarımızın barış içerisinde bir dünyada yaşaması için Nazım Hikmet'imizle buluşuyoruz. Emeği savunduğumuz, sömürünün her türlüsünü reddettiğimiz için buradayız. Biz bu inancımızı şair babamızdan aldığımız güç ile buradayız. Ne demişti şair babamız ‘Elbetteki sevgilim, elbet dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, dolaşacaktır en şanlı elbisesi ile işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet.' Memleketimizi tüm renkleri, kokuları, çilesi, sıkıntısıyla, masalıyla, türküsüyle sevdiğimiz için buradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yaşıyor ve yaşatıyor olduğumuz için buradayız. Hepimiz bu gece Nazım Hikmet ustamıza vefamızı göstermek için buradayız. Kadına, doğaya, barışa ,bilime, aydınlığa olan saygımızla hepimiz bu gece hasretin ve umudun şairi Nazım Hikmet'i doğum gününde selamlayacağız. Bu gece yaşadığımız tüm olumsuzluklara, dayatılan karanlıklara karşı Kırklareli'nden Nazım Hikmet'in sesiyle sesleneceğiz. Ne demişti şair baba 'Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele'. İyi ki doğdun, iyi ki sen bizim şairimiz oldun. Bu memleket yaşadıkça sen de varolacaksın' ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA