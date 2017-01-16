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MHP'li lideri Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP'li lideri Devlet Bahçeli twitter hesabından, gündemin ana maddesi Anayasa Değişikliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Siyaset / 16 Ocak 2017 Pazartesi 21:08
MHP'li lideri Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP'li lideri Bahçeli, bugün Diyarbakır Sur'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı bombanın infilak etmesi sonucu şehit düşen polislere Allah'tan rahmet dileyerek başladığı açıklamasında, Anayasa çalışmalarına ve CHP'nin mecliste görüşmeleri sabote etmesine değindi.

İşte o açıklamalar;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin birinci tur görüşmeleri dün itibariyle tamamlanmıştır.

Milletvekillerimizi uzun ve yorucu çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını niyaz ediyorum.

Bir hafta boyunca Gazi Meclisimiz olağanüstü bir çalışma performansı sergileyerek kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmamıştır.

18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin ilk etabı beklendiği üzere yoğun, heyecanlı, gerilimli ve hatta zaman zaman çalkantılı geçmiştir.

Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz Türkiye'nin ayak bağlarından kurtulması, sırtındaki kamburlardan uzaklaşması için devreye girmiştir.

CHP MAHCUP OLACAK
TBMM'nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabalara da hız verilmiştir.

Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır.

TBMM'nde yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir.

DİYARBAKIR ŞEHİTLERİNE RAHMET AİLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, polis servis aracının geçişi sırasında önceden tuzaklanan elyapımı patlayıcının infilakı acımıza acı katmıştır. Bu saldırıda 4 polis şehit, 1'si ağır olmak üzere 2 polisimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı temennisinde bulunuyor, terörizme ve teröristlere lanet olsun diyorum.

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ŞehitBaşsağlığıAnayasaMhpDevlet Bahçeli


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