Metin Gündoğdu’dan Soykırım Yalanına Sert Tepki

“O Kişiye Milletvekili Diyemiyorum”



Toplantıda konuşan Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, TBMM Genel Kurulunda kullandığı 'soykırım' ifadesi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:



“TBMM'de bugünlerde yoğun bir çalışmamız var. 18 maddelik bir Anayasa Değişiklik Paketimiz var onunla ilgili çalışmalardan dolayı sabah 05.00'e kadar Meclisimiz çalışıyor. Biz bugün sabah 05.00'te TBMM'den ayrıldık. Dün akşam saat 02.00 gibi Meclis gündemi kapanacaktı fakat bir talihsiz olay yaşandı 05.00'e kadar uzadı. Bir kişi, ona milletvekili de diyemiyorum çıktı olmadık yerden kendi yaptıklarını, zalimliklerini, zulümlerini görmezden gelerek birilerinin adına Türkiye'yi daha fazla nasıl karıştırırız, bu ülkede nasıl daha fazla karışıklık çıkarırız düşüncesiyle Meclis'teki konuşmasında Türkiye'nin Ermenilerle ilgili soykırım yaptığını iddia etti, Meclis karıştı. Biz, bin yıllık geçmiş tarihimizde Selçuklu'da, Osmanlı'da, 16 tane kurduğumuz devletlerin hiçbirinde Türk milleti olarak kimseye zulüm yapmadık, kimseye soykırım yapmadık. Osmanlı gittiği topraklara sömürü için gitmedi. Hep adaletimizi götürdük, Avrupa'nın içine kadar gittik orada herkese dinini istediği gibi yaşamasını ve nasıl kendini ifade etmek istiyorsa o şekilde ifade etmesini her gittiğimiz yerde söyledik. Hiçbir ülkenin yer altı zenginliklerini sömürmedik ama benim Meclisimde, milletin ödediği vergilerle maaş alan bir kişinin çıkıp da bu millete ihanet etmesi, bu milletin soykırım yaptığını iddia etmesi asla kabul edilir bir şey değildir ve o arkadaşa Meclis olarak cezasını verdik. Ermenilerin şu anda bile Azerbaycan'da neler yaptığını biliyoruz. Dağlık-Karabağ Bölgesini işgal ettiklerini dünya biliyor. Buna rağmen gelip de soykırımdan bahsedilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Bu birilerinin adına konuşan ve Türkiye'yi dış güçler adına biraz daha karıştırmak için yapılan bir girişimdir.”







