USD (Alış - Satış) : 3,76 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Mesut Barzani hakkında son dakika açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin görevini bırakma kararı aldığı iddia edildi. Ancak kaynaklar bu haberi yalanladı..

Siyaset / 16 Ocak 2017 Pazartesi 20:28
Mesut Barzani hakkında son dakika açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin istifa kararı aldığı iddia edildi. Bu iddia gündeme bir anda bomba gibi düştü.

Rus haber sitesi Sputnik ve İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre; Açıklama, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlık Ofisinden yapıldı. Açıklamada, Mesud Barzani'nin 'ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek ve uzlaşmaya zemin açmak' amacıyla görevini bırakma kararı aldığı belirtildi.

YALANLANDI İDDİASI

Öte yandan, bazı Kürt yetkililer de haberin asılsız olduğunu, haberlerin kasıtlı yapıldığını belirtti.

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Kürt yetkililer, bölgenin çok kritik bir süreçten geçtiğine vurgu yaparak, 'buna medya deği, bölge halkı karar verir' yorumunu yaptı.

DAVOS'A GİTTİ

Kürt yönetimi yetkilileri, istifa haberlerinin yalan olduğunu ve Barzani'nin Davos zirvesi için gittiğini belirttiler. 
Kaynak : İHA

Mesud BarzaniBarzaniIrakRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı