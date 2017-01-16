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Sıcak Haber : Mesud Barzani görevini bırakıyor!..

Mesud Barzani görevini bırakıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kefah Mahmud, Başkan Mesut Barzani’nin bir uzlaşma bulmak ve ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek için görevini bırakma kararını aldığını duyurdu.

Siyaset / 16 Ocak 2017 Pazartesi 20:28
Mesud Barzani görevini bırakıyor

Sputnik’e konuşan Mahmud, iktidar ile muhalif partiler son 1.5 yıldır ciddi siyasi anlaşmazlıkların yaşandığı IKBY’de görevi bırakma kararı alan Barzani’nin çeşitli siyasi güçler arasındaki anlaşmazlığın üstesinden gelmek için siyasi girişimi ileri sürmek istediğini söyledi.

Muhalif partiler, başkanlık koltuğunda farklı bir ismi görmek istiyor. Mesut Barzani, siyasi girişimine uygun olarak, “muhalefeti tatmin eden adaya destek vermeye hazır” olduğunu açıkladı. Girişim, parlamento başkanının değiştirilmesi, farklı bir ismin bu göreve getirilmesini, hükümetin feshedilmesini ve yeni hükümetin kurulmasını da öngörüyor.

'BARZANİ, MUHALEFETİN İŞİNİ MAKSİMUM DERECEDE KOLAYLAŞTIRDI'

Barzani’nin topu muhalif partilere attığını belirten Mahmud, “Barzani, bu girişimiyle maksimum derecede onların işini kolaylaştırdı. Tüm siyasi yapılar seviyesinde aktif istişareler yapılıyor. Önümüzdeki günler, bölgenin siyasi hayatındaki önemli değişiklikleri göstermeli” dedi. IKBY liderinin aldığı kararla topu muhalif partilere attığını kaydeden sözcü, “Barzani, bu girişimiyle onların işini maksimum derecede kolaylaştırdı. Tüm siyasi yapılar seviyesinde aktif istişareler yapılıyor. Önümüzdeki günler, bölgenin siyasi hayatındaki önemli değişiklikleri göstermeli” diye konuştu.

YENİ HÜKÜMET KURULACAK

IKBY’deki muhalif partiler, başkanlık koltuğunda farklı bir ismi görmek istiyor. Barzani, siyasi girişimine uygun olarak, “muhalefeti tatmin eden adaya destek vermeye hazır” olduğunu açıklarken; parlamento başkanının değiştirilmesi, hükümetin feshedilmesini ve yeni hükümetin kurulmasını da öngörüyor.
Kaynak : İHA

Mesud BarzaniBarzaniIrak


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