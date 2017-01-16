Melih Gökçek'ten İsmet İnönü açıklaması

İsmet İnönü ile ilgili tweetinin yanlış yorumlayanlara tepki gösteren Gökçek, 'Bazıları, İnönü ile ilgili tweetimi başkalarına mal etmek için tweet atıyormuş. Konuyu sulandırmayın. Tweet, münhasıran İsmet İnönü ile ilgilidir' dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Milli Eğitim müfredat taslağında, bazı bölümlerden İsmet İnönü'nün çıkarıldığına ilişkin attığı tweetini yanlış yorumlayanlara tepki göstererek, 'Bazıları, İnönü ile ilgili tweetimi başkalarına mal etmek için tweet atıyormuş. Konuyu sulandırmayın. Tweet, münhasıran İsmet İnönü ile ilgilidir.' açıklamasında bulundu.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Milli Eğitim müfredat taslağında, bazı bölümlerden İsmet İnönü'nün çıkarıldığına ilişkin attığı tweetini yanlış yorumlayanlara tepki göstererek, 'Bazıları, İnönü ile ilgili tweetimi başkalarına mal etmek için tweet atıyormuş. Konuyu sulandırmayın. Tweet, münhasıran İsmet İnönü ile ilgilidir.' açıklamasında bulundu.

