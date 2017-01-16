Kılıçdaroğlu Bahçeli'den randevu istedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğiyle ilgili MHP lideri Bahçeli'den randevu istedi. İki lider çarşamba günü saat 12'de bir araya gelecek.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili sürpriz bir hamle geldi.



Kılıçdaroğlu, teklifi görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'den randevu istedi.



Bahçeli'nin bu talebi kabul ettiği ve iki liderin çarşamba günü saat 12'de bir araya geleceği belirtildi.



