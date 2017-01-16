USD (Alış - Satış) : 3,76 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Sıcak Haber : Diyarbakır'da şehit sayısı 4'e yükseldi!..

Kılıçdaroğlu Bahçeli'den randevu istedi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişiklik teklifi ile ilgili görüşmek üzere Bahçeli'den randevu istediği bildirildi.

Siyaset / 16 Ocak 2017 Pazartesi 18:11
Kılıçdaroğlu Bahçeli'den randevu istedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğiyle ilgili MHP lideri Bahçeli'den randevu istedi. İki lider çarşamba günü saat 12'de bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili sürpriz bir hamle geldi.

Kılıçdaroğlu, teklifi görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'den randevu istedi.

Bahçeli'nin bu talebi kabul ettiği ve iki liderin çarşamba günü saat 12'de bir araya geleceği belirtildi.

Mecliste sandalyeler havada uçuştu Mecliste sandalyeler havada uçuştu CHP'liler kürsüyü işgal etti, kavga çıktı CHP'liler kürsüyü işgal etti, kavga çıktı CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz 18. madde kabul edildi 18. madde kabul edildi CHP'den 'anayasalı' protesto CHP'den 'anayasalı' protesto Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi kabul edildi Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi kabul edildi Bekir Bozdağ'dan önemli açıklama Bekir Bozdağ'dan önemli açıklama CHP'li vekillerden gece yarısı eylemi CHP'li vekillerden gece yarısı eylemi 14 madde de kabul edildi 14 madde de kabul edildi 13. maddeye 343 'evet', 133 'ret' 13. maddeye 343 'evet', 133 'ret' HDP'li Paylan'dan TBMM'de 'soykırım' provokasyonu HDP'li Paylan'dan TBMM'de 'soykırım' provokasyonu 9. madde 343 oyla kabul edildi 9. madde 343 oyla kabul edildi 7. madde de kabul edildi 7. madde de kabul edildi

AnayasaKemal KılıçdaroğluDevlet Bahçeli


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı