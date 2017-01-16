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İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kentin genelinde etkisini gösteren yağmur alt geçitleri doldururken araçların da yolda kalmasına neden oldu.

Yaşam / 16 Ocak 2017 Pazartesi 06:22
İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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İzmir'de gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle, kentin birçok caddesinde ve sokaklarında su birikintileri meydana geldi. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmura ansızın yakalanan vatandaşlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınırken, bazı araçlarda yolda kaldı.

Halkapınar'da bulunan Yunuslar Alt geçidi daha önce de olduğu gibi yine suyla doldu. Alt geçitte belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Öte yandan Kamil Tunca Bulvarı üzerinde bir otomobil ise su birikintisinden geçtikten sonra yolda kaldı. Otomobilin sürücüsü Alp Kan, 'Güzel İzmir'imizin düştüğü durum ortada. Bu yol daha yeni yapıldı. Ancak her yağmurda suyla doluyor. Altyapı eksikliği mi yoksa başka bir şey mi anlamıyorum. Aracımla geçerken suyun içinde kaldım' dedi.

Sağanak yağışın gün içerisinde de etkisini sürdüreceğini belirten meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara uyarı da bulundu.






Kaynak : İHA

Sağanak YağışMeteoroloji


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