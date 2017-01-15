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İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Antalya’nın Manavgat ilçesinde küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen gazetecinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Siyaset / 15 Ocak 2017 Pazar 18:30
İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, partilerinin yargıya intikal etmiş bu olayla ve tutuklanan şahısla, şahsın parti üyesi olması dışında hiçbir ilgisi ve bağlantısı olmadığını ifade ettiği açıklamasında, Manavgat İlçe Başkanlığı ve Antalya İl Başkanlığı'nın, derhal disiplin sürecini başlattığını bildirdi. Adı geçen şahsın, tedbirli olarak, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğinin altı çizilen açıklamada, olayın üstünün örtülmeye çalışılması ya da adı geçen kişinin korunmaya çalışılması gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığı bildirildi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem'in yaptığı yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen 'çocuk istismarı' soruşturmasıyla, gazetecilik mesleği veya siyasi kurumlar arasında bir bağ kurulmaya çalışılması, temel hukuk bilgisinden ve gazetecilik ahlakından yoksunluğun göstergesidir. Partimizin; yargıya intikal etmiş bu olayla ve tutuklanan şahısla, şahsın parti üyesi olması dışında hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, soruşturmada tutuklanan Recep M.'nin üyesi olduğu CHP Manavgat İlçe Başkanlığımız ve Antalya İl Başkanlığımız, derhal disiplin sürecini başlatmıştır. Adı geçen şahıs, tedbirli olarak, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş durumdadır. Olayın üstünün örtülmeye çalışılması ya da adı geçen kişinin korunmaya çalışılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Adli soruşturma yürümektedir. Partimiz de disiplin sürecini yürütmektedir. Tüm bunlar ortadayken; suçun şahsiliği ilkesi yok sayılarak, olayı bir partiye veya bir meslek alanına mal etmeye çalışmak, karalama çabasından öte bir anlam taşımaz, taşımayacaktır. Partimizin tüzel kişiliğini hedef alan, hakaret ve gerçek dışı unsurlar içeren haberlerle ilgili de gereken hukuki süreç başlatılacaktır.” Kaynak : İHA

Gazetecilik MesleğiCinsel İstismarChpParti ÜyesiMustafa Erdem


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