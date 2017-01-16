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İsrail, Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto amacıyla 94 günlük açlık grevinin ardından geçen mayıs ayında serbest bırakılan Muhammed el-Kıyk'ın yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Dünya / 16 Ocak 2017 Pazartesi 02:15
İsrail, Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

Kıyk'ın gazeteci eşi Feyha Şeleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah yakınındaki Beyt İl kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından eşinin bulunduğu aracın durdurularak beraberindekilerle birlikte yaklaşık bir saat bekletildikten sonra gözaltına alındığını ifade etti.

Eşinin, 'İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerini teslim edilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere katıldığını ve durdurulduğu sırada şehit yakınlarıyla birlikte olduğunu' belirten Şeleş, 'Muhammed, yanındakilere gözaltına alındığı ilk andan itibaren açlık grevine başladığını söylemiş.' dedi.

İsrail askerlerince 21 Kasım 2015'te Ramallah'taki evinde gözaltına alınan Kıyk, 'İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını' protesto etmek için başlattığı 94 günlük açlık grevinin ardından geçen mayıs ayında serbest bırakılmıştı.

İsrail makamları, aynı yılın aralık ayında da Suudi Arabistan'ın El-Mecd televizyonunda görev yapan Kıyk'ın 'Mesleği aracılığıyla şiddete teşvik etmek' suçlamasıyla 6 ay tutuklu kalmasına karar vermişti.

Kaynak : AA

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