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HDP'li Aydoğan'a 103 yıl hapis cezası istemi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın 103 yıla kadar hapsi isteniyor.

Güncel / 16 Ocak 2017 Pazartesi 12:26
HDP'li Aydoğan'a 103 yıl hapis cezası istemi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma Diyarbakır'da gözaltına alınıp Şırnak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Aydoğan hakkında iddianame hazırlandı. Kabul edilen iddianamede Nursel Aydoğan hakkında, ‘terör örgütüne üye olmak', ‘örgüt propagandası yapmak', ‘2911 Sayılı Kanuna muhalefet', ‘suç ve suçluyu övme', ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek' suçlarından 103 yıla kadar hapsi istendi.

Mahkeme, suçların son işlendiği yerin Diyarbakır olması nedeniyle ‘yetkisizlik' kararı verip dosyayı Diyarbakır'a gönderdi.

Nursel Aydoğan, geçtiğimiz günlerde yargılandığı bir davada, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.


Kaynak : İHA

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