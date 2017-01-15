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Haber spikeri Caner Karaer kaza geçirdi

Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan haber spikeri Caner Karaer'in tedavisi sürüyor.

3. Sayfa / 15 Ocak 2017 Pazar 23:42
Haber spikeri Caner Karaer kaza geçirdi

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesinde bir otobüs, haber spikeri Karaer'e çarptı. Kazanın ardından yaralanan Karaer, olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede ameliyat edilen Karaer'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Caner Karaer'in kızkardeşi Mihriban Karaer Okutan, hastane önünde yaptığı açıklamada, kardeşiyle sabah kahvaltı yaptıklarını söyledi. Kahvaltıdan sonra kardeşinin gittiğini ifade eden Okutan, saat 11.00 civarında kazanın meydana geldiğini kaydetti.

Emniyet mensupları tarafından kendilerine bilgi verilmesi üzerine hastaneye geldiklerini anlatan Okutan, 'Kardeşim ameliyattan çıktı ve şu anda her ihtimale karşı yoğun bakımda tutuluyor. Hayati tehlikesi yok. Otobüs şoförünün ise gözaltına alındığını ve savcılığına sevk edileceğini duyduk.' diye konuştu. Kaynak : AA

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiTrafik Kazası


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