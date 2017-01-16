USD (Alış - Satış) : 3,76 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Sıcak Haber : Diyarbakır'da şehit sayısı 4'e yükseldi!..

Diyarbakır'da şehit sayısı 4'e yükseldi

Diyarbakır’da çevik kuvvet aracının geçişi sırasında teröristler tarafından daha önce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan polis memurlarından birinin daha şehit olmasıyla saldırıda şehit sayısı 4’e yükseldi.

3. Sayfa / 16 Ocak 2017 Pazartesi 19:06
Diyarbakır'da şehit sayısı 4'e yükseldi

Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polisini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirilmek suretiyle düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polislerden biri daha kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırıda şehit sayısı 4’e yükselirken, 2 polis memurunun ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak : İHA

ŞehitPolisDicle ÜniversitesiÇevik Kuvvet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı