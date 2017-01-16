Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polisini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirilmek suretiyle düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polislerden biri daha kurtarılamayarak şehit oldu.



Saldırıda şehit sayısı 4’e yükselirken, 2 polis memurunun ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.



Kaynak : İHA