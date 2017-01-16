Cumhurbaşkanlığı Sistemine neden 'evet' denmeli?

Beyaz TV sunucusu, gazeteci-yazar Latif Şimşek kaleme aldığı 'Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemine neden 'evet' diyeceğim?' başlıklı yazısında derinlemesine bir analiz yaptı.



İşte o yazıdan bir bölüm;



Türkiye'nin ilk hükümeti 30 Ekim 1923'te kuruldu, 6 Mart 1924'te sona erdi. Kaderi görüyor musunuz? İlk hükümetin ömrü bile sadece birkaç ay. İnönü'nün istifasıyla hükümet sona erdi.



1946'da çok partili hayata geçilmesine rağmen, ilk demokratik seçim 1950'de yapıldı ve aynı yılın Mayıs ayında Birinci Menderes Hükümeti kuruldu. Sonra, Menderes ikinci kez kazandı ve 1960 darbesine kadar tek parti iktidarını sürdürdü. Ondan sonra ne oldu? 1960 ile 2003 yılları arasında (sıkı durun) tam 51 hükümet kuruldu. Dile kolay, 43 yılda 51 hükümet! Bölün 43'ü 51'e, her hükümetin ortalama ömrü sadece 0.84 yıl.



Böyle yönetilen bir ülkenin, gelişme, büyüme şansı olur mu? Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin Türkiye'yi koalisyonlara mahkum bir ülke olmaktan çıkaracağı için, “Evet” diyeceğim.



Atatürk, Menderes, Özal ve Tayyip Erdoğan, parlamenter sisteme rağmen, güçlü kişilikleri ve büyük kamuoyu destekleriyle ülkeyi, Başkanlık Sistemi şeklinde yönettiler ve başarılı oldular. Adı konulmamış başkanlık sistemi bu dört lider tarafından uygulandığı ve başarılı olunduğu için, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine “evet” diyeceğim.



Cumhurbaşkanı, devletin başıysa, orduların başkomutanıysa ve halk tarafından seçilecekse, O Cumhurbaşkanının ülkeyi yönetmesinden daha doğal ne olabilir. Seçimle iş başına gelecek Cumhurbaşkanı'nın, bugüne kadar olduğu gibi başbakanlarla didişmek yerine, icranın başı olmasının mantıklı ve daha güvenilir olduğuna inandığım için “evet” diyeceğim.



YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

