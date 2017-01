Çin Trump'a acımayacak

Ülkenin resmi yayın organlarından China Daily gazetesindeki makalede, 'Trump, Beyaz Saray'ı devraldıktan sonra da ikili ilişkilere vereceği zararı umursamadan Tayvan üzerinden Tek Çin Politikasına yönelik provokatif hamlelerini sürdürürse Pekin'in ona karşı acımasız olmaktan başka çaresi kalmayacaktır.' ifadesine yer verildi.



Trump ile yaşanacak gerginliğin her iki taraf için de bedeli olacağına işaret edilen makalede, 'Ancak müstakbel ABD Başkanı'nın oynadığı 'Tayvan oyununun' ne kadar özel hassasiyete sahip ve ne kadar ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sorun olduğunu anlaması için bu bedellerin ödenmesi kaçınılmaz. Pekin, bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacaktır.' yorumu yapıldı.



Çin Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada 'Dünyada sadece tek Çin var. Tayvan sorunu müzakere edilemez.' ifadesini kullanmıştı.



Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralmaya hazırlanan Trump, geçen hafta Wall Street Journal'a verdiği demeçte, 'Tek Çin Politikası da dahil birçok konunun Çin ile pazarlık masasına yatırılabileceğini, çözüm için Pekin'in para politikaları ve uluslararası ticaret konusundaki tavırlarının belirleyici olacağını' söylemişti.



Pekin yönetimi, Trump'ın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doğrudan telefon görüşmesi yapmasına da tepki göstermişti. Çin, Trump'ın, ABD'nin 1979 yılından bu yana Pekin yönetimini Çin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıma yönünde izlediği politikayı eleştirmesinden kaygı duyulduğunu vurgulamıştı.



Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve bu adanın kendi eyaleti olduğunu öne sürmüştü. Tayvan'ı sadece 22 ülke tanıyor.



