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Cami açılmadan muslukları çalındı

Bolu'da hayırseverler tarafından yaptırılan caminin abdesthanesineki 30 musluk çalındı, yaklaşık 5 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

3. Sayfa / 16 Ocak 2017 Pazartesi 13:20
Cami açılmadan muslukları çalındı

Bolu'da, hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan inşaat halindeki caminin muslukları çalındı.

Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi'nde bir yıl önce yapımına başlanan ve yaklaşık 2 ay sonra ibadete açılması planlanan Çıkınlar Camisi'nin kadın ve erkek abdesthanesinin camları, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kırıldı.

Hırsızlar, duvarları kırarak veya parçalayarak demir muslukları yerlerinden söktü. Muslukların çalındığını gören mahalle sakinleri ise adeta şaşkına döndü.



Mahalle muhtarı Mustafa Kaçar, gazetecilere, olayın çok üzücü olduğunu belirterek, 'Camimizin henüz açılışını bile yapmadık. Yapılan bir vatan hainliğidir. Böyle bir şey olmaz. Daha bismillah diyerek açılışını yapmadık, abdest bile almadık. Abdesthanede bulunan 25 ile 30 arasındaki musluk, çevresi harap edilerek sökülmüş. Nacak ile parçalamışlar. En az 4 bin ile 5 bin lira arasında bir maddi zarar var.' diye konuştu.

Hava şartlarının kötü gitmesi nedeniyle caminin inşaatının bitirilemediğini ifade eden Kaçar, cami yaptırmak için kapı kapı dolaşarak para topladıklarını kaydetti.

Mahalle sakinleri de muslukları çalanlara tepki gösterdi.


Kaynak : AA

CamiiBismillahCami Hırsızı


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