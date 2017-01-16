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Büyükelçi Karlov'un katili kimsesizler mezarlığına gömüldü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastının faili Altıntaş'ın cenazesinin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi.

Güncel / 16 Ocak 2017 Pazartesi 12:11
Büyükelçi Karlov'un katili kimsesizler mezarlığına gömüldü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016 Pazartesi akşamı Karlov'a suikast düzenledikten sonra emniyet güçlerince öldürülen Altıntaş'ın cenazesi, ailesi tarafından yasal süre dolmasına rağmen teslim alınmayınca geçen hafta Adli Tıp Kurumu yetkililerince belediye ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, cenazeyi 13 Ocak Cuma günü kimsesizler mezarlığına gömdü. Kaynak : AA

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