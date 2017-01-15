USD (Alış - Satış) : 3,76 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Sıcak Haber : Diyarbakır'da şehit sayısı 4'e yükseldi!..

Bunu yapan insan olamaz!

Kırıkkale’de Hüseyin Kahya parkıda bulunan çok sayıda güvercin zehirli yem verilerek katledildi.

3. Sayfa / 15 Ocak 2017 Pazar 17:41
Bunu yapan insan olamaz!
Video için tıklayın

Kent merkezinde kuşların uğrak yeri olan parka zehirli yem bırakarak yüzlerce güvercinin telep olmasına neden kimliği belirsiz kişi yada kişiler vatandaşın tepkisini çekti. Kırıkkale Valiliği halkın büyük tepkisini çeken kuş katilini yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada kuşların yaşadığı bölgelere atılan zehirli yemler belediye görevlileri tarafından süpürülerek yeni ölümlerin önüne geçildi.

Ölen kuş sayısının bilinenden çok daha fazla olabileceğini belirtilen vatandaşlar, 'Güvercinler zehirli buğdayları yedikten sonra uçuyorlar. Ölüm sayının çok olduğunu sanıyoruz' dediler.

Kırıkkale Valiliğinin konu ile ilgili olarak mobesa kameralarının incelenmesi talimatı verdiği bilgisine ulaşılırken, Polis ve zabıta ekipleri şehir de diğer parklarda böylesi bir olayın yaşanmaması için çalışma başlattıkları da bildirildi.

Kırıkkale kent merkezinde yaşanan güvercinlerin zehirlenmesi olayını çok çirkin ve utanılacak bir olay olarak devğerlendiren vatandaşlar, 'Sokaklara ve meydanlara zehirli yiyecekler atarak kuşların ölümüne sebep olmak, çevre ve insan sağlığı açısından uygun değil. Emniyet güçlerimiz ve belediye zabıta ekiplerimiz olayın faillerini bulmak için koordineli bir çalışma yaparak sonuca ulaşmalıdırlar. Bunu yapanların yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmasını istiyoruz ' şeklinde konuştular.

Diğer taraftan Belediye Veterinerlik Müdürlüğü görevlileri zehirlenen kuşlara müdahalede bulunurken temizlik işleri ekipleri de panrk içinde yeni kuş ölümlerinin yaşanmaması için detaylı temizlik yaptılar. Kaynak : İHA

PolisZabıta


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı