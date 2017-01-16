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Beştepe'de kritik zirve!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Bakanlar ve üst düzey bürokratlarla ekonomi değerlendirme toplantısı yapacak!

Ekonomi / 16 Ocak 2017 Pazartesi 15:21
Beştepe'de kritik zirve!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomiyi değerlendirmek üzere bugün bakan ve üst düzey bürokratların katılımıyla bir toplantı yapacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomiyi değerlendirmek üzere ekonomiyle ilgili bakanlar ve üst düzey bazı bürokratların katılımıyla bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacak.

Yetkililer, toplantının saat 16.00'da yapılacağını bildirdiler.

Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılacağı belirtiliyor.

CumhurbaşkanıMurat ÇetinkayaCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan


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