Avrupa'da 'Fiat' gerginliği

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun, çevre düzenlemelerine uymayan Fiat araçlarının satıştan çekilmesini sağlaması gerektiğini söyledi.



Alman uzmanların görüşüne göre, İtalyan yetkililerin, Fiat'ın emisyon ölçümlerinde hileli cihaz kullandığını birkaç aydır bildiğini öne süren Dobribdt, 'Fiat şu ana kadar olayın açıklığa kavuşmasına katılmayı reddetti ve komisyon Fiat araçları için bir geri çağırma yapılmasını sağlamalı.' ifadelerini kullandı.



Bakan Dobrindt'in, emisyon düzenlemelerini ihlal eden Fiat modellerinin piyasadan çekilmesini istemesi İtalya'nın tepkisini çekti.



İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Graziano Delrio, İtalyan-Amerikan ortaklığındaki FCA'nın dizel araçlarında emisyon standartlarını ihlal eden gizli yazılım kullandığı iddiasına karşı çıkarak, araçlarda yasa dışı aygıtların olmadığını dile getirdi.



Delrio, 'Her devletin, bu işe yönelik aygıtların yasal olup olmadığını belirleyen kuruluşu var. Biz, Volkswagen krizi sırasında bir şey söylemedik. Buna karar veren otoritelere saygı duymayı talep etmeliyiz. Biz nasıl saygı duyduysak, onlar da saygı duymalılar.' değerlendirmesinde bulundu.



Çevre Bakanı Gian Luca Galletti de Twitter'dan yaptığı açıklamada, İtalya'nın otomobillerdeki emisyona ilişkin kimseden ders alacak bir durumda olmadığını kaydetti.



Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda ise dün katıldığı bir programda, 'Berlin, Volkswagen krizinize baksın.' ifadesini kullandı.



Kaynak : AA