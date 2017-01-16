Tahir Sarıkaya ile öğle yemeğinde buluştuğunu yazan Ali Eyüboğlu, Sarıkaya'nın Ahmet Hakan'la ilgili sorularını bugünkü köşe yazısında yanıtladı.



İşte Eyüboğlu'nun o yazısı:



Ahmet Hakan'la reyting iddiası



Beyaz TV'deki “Uyan Türkiyem”i hazırlayıp - sunan Tahir Sarıkaya ile öğle yemeği için randevulaşmıştık Nişantaşı'nda.



Buluştuğu-muzda, “Ahmet Hakan'ın selamı var sana... Şimdi vedalaştık onunla” dedi ve ardından şu soruyu yöneltti bana Sarıkaya:



“Ahmet Hakan, sence ne yapar Kanal D Ana Haber'de?”







Bu akşamdan itibaren Kanal D'nin anchormani olacak Ahmet Hakan'a dair fikrimi söyleyemeden heyecanla anlatmaya devam etti:



“Ahmet Hakan'la iddiaya bile girdik bu konuda.



‘Ahmet Hakan, ‘Sence iyi reyting alır mıyım?' diye sorunca bana, Kanal D Ana Haber'in patronu ve anchormani olmasına çok sevindiğimi söyledim. Reytingin eskisinden daha iyi olacağını, zamanla daha da iyi olabileceğini belirttim.



Bunun üzerine Ahmet Hakan, ‘Kanal D Ana Haber, şu anda dördüncü. İnşallah üç ay içinde bütün kanalların ana haber bültenlerini geride bırakıp Kanal D Ana Haber'i birinci sıraya taşıyacağım' diye iddialı konuşunca o zaman var mısın iddiaya dedim?



Bir takım elbisesine iddiaya girdik.



Üç ay sonunda Ahmet Hakan'la Kanal D Ana Haber, haber bültenleri arasında birinci olursa 91'inci gün takım elbisemi alıp, götüreceğim ona. Birinci olamazsa o takım elbiseyi alıp getirecek bana.”



Kanal D Ana Haber'in sorumluluğunu üstlenecek Ahmet Hakan, CNN Türk'te program yapmaya devam edecek mi?



Bu konuda aldığım bilgi şöyle:



Ahmet Hakan, Kanal D'de başarılı olabilmek için tüm enerjisini bu işe verecek.



O yüzden CNN Türk defterini kapatan Ahmet Hakan, “Tarafsız Bölge” programını ise haftada bir Kanal D'de yapacak.

