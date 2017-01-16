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Ahmet Hakan'la reyting iddiası

Milliyet Yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşe yazısında Kanal D Ana Haber'in başına geçecek olan Ahmet Hakan'la ilgili yorum yaptı.

Televizyon / 16 Ocak 2017 Pazartesi 09:12
Ahmet Hakan'la reyting iddiası

Tahir Sarıkaya ile öğle yemeğinde buluştuğunu yazan Ali Eyüboğlu, Sarıkaya'nın Ahmet Hakan'la ilgili sorularını bugünkü köşe yazısında yanıtladı.

İşte Eyüboğlu'nun o yazısı:

Ahmet Hakan'la reyting iddiası

Beyaz TV'deki “Uyan Türkiyem”i hazırlayıp - sunan Tahir Sarıkaya ile öğle yemeği için randevulaşmıştık Nişantaşı'nda.

Buluştuğu-muzda, “Ahmet Hakan'ın selamı var sana... Şimdi vedalaştık onunla” dedi ve ardından şu soruyu yöneltti bana Sarıkaya:

“Ahmet Hakan, sence ne yapar Kanal D Ana Haber'de?”



Bu akşamdan itibaren Kanal D'nin anchormani olacak Ahmet Hakan'a dair fikrimi söyleyemeden heyecanla anlatmaya devam etti:

“Ahmet Hakan'la iddiaya bile girdik bu konuda.

‘Ahmet Hakan, ‘Sence iyi reyting alır mıyım?' diye sorunca bana, Kanal D Ana Haber'in patronu ve anchormani olmasına çok sevindiğimi söyledim. Reytingin eskisinden daha iyi olacağını, zamanla daha da iyi olabileceğini belirttim.

Bunun üzerine Ahmet Hakan, ‘Kanal D Ana Haber, şu anda dördüncü. İnşallah üç ay içinde bütün kanalların ana haber bültenlerini geride bırakıp Kanal D Ana Haber'i birinci sıraya taşıyacağım' diye iddialı konuşunca o zaman var mısın iddiaya dedim?

Bir takım elbisesine iddiaya girdik.

Üç ay sonunda Ahmet Hakan'la Kanal D Ana Haber, haber bültenleri arasında birinci olursa 91'inci gün takım elbisemi alıp, götüreceğim ona. Birinci olamazsa o takım elbiseyi alıp getirecek bana.”

Kanal D Ana Haber'in sorumluluğunu üstlenecek Ahmet Hakan, CNN Türk'te program yapmaya devam edecek mi?

Bu konuda aldığım bilgi şöyle:

Ahmet Hakan, Kanal D'de başarılı olabilmek için tüm enerjisini bu işe verecek.

O yüzden CNN Türk defterini kapatan Ahmet Hakan, “Tarafsız Bölge” programını ise haftada bir Kanal D'de yapacak.

Kanal DHaber BültenleriAhmet Hakan CoşkunTahir Sarıkaya


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