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Ağır ceza hakimi, savcı eşi ve 2 çocuğu kazada yaralandı

Antalya'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçtan çıkan "Güvenli sürüş hayat kurtarır" yazısı ise dikkat çekti .

3. Sayfa / 16 Ocak 2017 Pazartesi 15:27
Ağır ceza hakimi, savcı eşi ve 2 çocuğu kazada yaralandı

Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde kamyonetle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40 yaşındaki Fatih Soysal ve Cumhuriyet Savcısı eşi ile 2 çocuğunun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Korkuteli- Elmalı karayolunun Beğiş Ovası mevkiinde meydana geldi. Korkuteli'den Elmalı yönüne giden Durmuş Kara yönetimindeki 07 BHK 41 plakalı üzerinde traktör yüklü kamyonet, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakim Fatih Soysal'ın kullandığı 07 FTH 58 plakalı otomobille çarpıştı.



Kamyonette yüklü traktörün otomobilin üzerine düştüğü kazada, Fatih Soysal ile aracındaki eşi Cumhuriyet Savcısı 36 yaşındaki İdil Melek Soysal, çocukları 9 yaşındaki Yusuf Tuna ve 5 yaşındaki Mehmet Alp ile diğer aracın sürücüsü Durmuş Kara yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla Özel Medi Yaşam Hastanesi ve Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Fatih Soysal ve Durmuş Kara ayakta tedavi edilirken, İdil Melek Soysal, Mehmet Alp Soysal ve Yusuf Tuna Soysal ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Kaynak : DHA

AntalyaCumhuriyet SavcısıAğır Ceza Mahkemesi


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