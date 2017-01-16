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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı

AfyonkarahisarAntalya karayolunda 11 aracın karıştığı kazada yaralanan 18 kişi hastanelere kaldırıldı.

3. Sayfa / 16 Ocak 2017 Pazartesi 10:03
Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı
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Afyonkarahisar'da 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 23. kilometresinde yoldaki gizli buzlanmaya nedeniyle 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 18 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşıma kapanan karayolunun trafiğe açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak : AA

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