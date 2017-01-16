USD (Alış - Satış) : 3,80 - 3,81 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Afyonkarahisar'da 20 araç birbirine girdi

Afyonkarahisar ile Sandıklı ilçesi arasındaki Damlalı Boğazı mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen ve yaklaşık 20’ye yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası yol trafiğe kapandı, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yolun trafiğe açılma çalışmaları sürüyor.

3. Sayfa / 16 Ocak 2017 Pazartesi 10:14
Afyonkarahisar'da 20 araç birbirine girdi
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Afyonkarahisar ile Sandıklı ilçesi arasındaki Damlalı Boğazı mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen ve yaklaşık 20'ye yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası yol trafiğe kapandı, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yolun trafiğe açılma çalışmaları sürüyor.
Kaynak : İHA

AfyonkarahisarTrafik Kazası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı