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ACT Havayolları'ndan açıklama

ACT Havayolları, Kırgızistan’daki uçak kazası ile ilgili olarak "Uçağımız Bişkek’e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür" açıklamasını yaptı.

Dünya / 16 Ocak 2017 Pazartesi 09:53
ACT Havayolları'ndan açıklama

ACT Havayolları internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, '16 Ocak 2017 (bugün) Hongkong Bişkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil işaretli uçağımız sabah 01:20 de, Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir' ifadelerine yer verildi . Kaynak : İHA

ACT Havayolları'ndan açıklama ACT Havayolları'ndan açıklama Düşen uçaktaki mürettebatın kimlikleri belirlendi Düşen uçaktaki mürettebatın kimlikleri belirlendi Bişkek'te kargo uçağı düştü Bişkek'te kargo uçağı düştü

Uçak Kazası


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