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TBMM takvimi şekillendi

Meclis Genel Kurulu bugün Anayasa değişiklik teklifini bitirecek.

Siyaset / 15 Ocak 2017 Pazar 18:28
TBMM takvimi şekillendi

Meclis Genel Kurulu bugün Anayasa değişiklik teklifini bitirecek. TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir gün ara verecek ve Salı günü Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı'nı görüşecek.

18 Ocak tarihinden itibaren ise Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur görüşmeleri yapılacak.

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinin 3 gün süreceği öngörülüyor.

Daha sonra 7 Şubat'a kadar çalışmalarına on gün ara vermesi bekleniyor. Kaynak : İHA

Meclis Genel KuruluAnayasaEmekli Sandığı


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