Suriye’de siyasi çözüm için müzakere trafiği hızlandı

Geçen çarşamba gününden beri Ankara’da yapılan muhalif gruplar toplantısından Astana’ya gidilmesi yönünde karar çıktığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda, 31 Suriyeli muhalif gruptan 27’sinin Astana’ya gidilmesi doğrultusunda karar aldığı belirtildi. Toplantıların devam ettiğini söyleyen bir muhalif temsilcisi Hürriyet’e, “Toplantıya katılım yönünde ezici çoğunlukla karar alındı. Ahrar’uş Şam ve bazı gruplar ise rejim güçlerinin ateşkese uymadığı gerekçesiyle Astana’ya gidilmesini içeren bildiriyi imzalamadı. Bu gruplar önce Suriye’de şu anki ateşkesin rejim ve Rusya tarafından nasıl ihlal edildiğinin tespit edilmesi için Astana öncesi uluslararası bir gözlemci heyetinin Suriye’ye gönderilmesinde ısrar ediyorlar” dedi.