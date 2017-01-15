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Sosyal medyayı sallayan 'Türk Sniper'

TSK'nın terörle mücadelesi zorlu kış şartlarında hız kesmeden devam ederken sosyal medyadan hesaplarından paylaşılan 'Türk Sniper' fotoğrafı dikkat çekti

Güncel / 15 Ocak 2017 Pazar 00:14
Sosyal medyayı sallayan 'Türk Sniper'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çetin kış şartlarına rağmen terörle mücadele operasyonları devam ederken, Twitter'da yayılan fotoğraflar sosyal medyayı salladı.

Twitter'da @KirpiveKobra hesabından yapılan paylaşımlarda, kamuflajı ile dikkat çeken keskin nişancı bir askerin görülürken, fotoğaflarında altında ise ünlü korku film serisi Testere'den mesajlar yer aldı.

Paylaşımlarda, 'Seninle Bir Oyun Oynamak İstiyorum. Testere Geri Döndü. I want to play a game #Saw mesajları yer aldı. Paylaşılan fotoğrafta dikkat çeken en önemli ayrıntı ise askerin elindeki yerli yapım BORA-12 (JNG-90) Keskin Nişancı Tüfeği oldu.






Keskin NişancıTürk Silahlı KuvvetleriGameTwitterTerörle Mücadele


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