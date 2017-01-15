Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki

Bitlis'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



'PKK'LILAR DOST DEYİP..'



Cenazenin mahalledeki camiye getirildiği sırada Kaya'nın yakını olduğu ileri sürülen kişi, bir çelengin üzerindeki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının bulunduğu yazıyı yırtıp, 'PKK'lılara dost deyip şehitlere çelenk göndermesinler. CHP zihniyeti, Kılıçdaroğlu.' diyerek yere attı.







BİTLİS ŞEHİTLERİ

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda jandarma uzman çavuşlar Veysel Şirin ile Samet Kaya şehit olmuştu.









