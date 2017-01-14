Eşi intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı İstanbul’a geldi.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu. Hülya Sancaklı hastanede tedavi altına alındı.
AĞIR YARALANDI
Büyükçekmece'deki evinde silahla intihar eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi ağır yaralandı.
YOĞUN BAKIMDA
Saffet Sancaklı'nın İstanbul'da bulunan eşi Hülya Sancaklı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu ve Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı. Hülya Sancaklı'nın ameliyatının sone erdiği ve durumunun ciddiyetini korduğu öğrenildi.