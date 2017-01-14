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Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu

Eşi intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı İstanbul’a geldi.

Siyaset / 14 Ocak 2017 Cumartesi 22:47
Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu
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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu. Hülya Sancaklı hastanede tedavi altına alındı.

AĞIR YARALANDI

Büyükçekmece'deki evinde silahla intihar eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMDA

Saffet Sancaklı'nın İstanbul'da bulunan eşi Hülya Sancaklı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu ve Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı. Hülya Sancaklı'nın ameliyatının sone erdiği ve durumunun ciddiyetini korduğu öğrenildi. 


HASTANEYE KOŞARAK GİRDİ

Sancaklı'yı taşıyan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın tahsis ettiği uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİP'den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Sancaklı aracından inip koşarak hastaneye girdi.
Kaynak : İHA
Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu

BaşbakanlıkAtatürk


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