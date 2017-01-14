MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu. Hülya Sancaklı hastanede tedavi altına alındı.



AĞIR YARALANDI



Büyükçekmece'deki evinde silahla intihar eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi ağır yaralandı.



YOĞUN BAKIMDA



Saffet Sancaklı'nın İstanbul'da bulunan eşi Hülya Sancaklı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu ve Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı. Hülya Sancaklı'nın ameliyatının sone erdiği ve durumunun ciddiyetini korduğu öğrenildi.



HASTANEYE KOŞARAK GİRDİ



Sancaklı'yı taşıyan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın tahsis ettiği uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİP'den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Sancaklı aracından inip koşarak hastaneye girdi.

