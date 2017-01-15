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Reina hakkında flaş karar!

İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekânı Reina'da yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısının izleri halen silinmedi.

Güncel / 15 Ocak 2017 Pazar 10:24
Reina hakkında flaş karar!

Mermi izleri ve delik deşik eşyalar, 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının dehşetini ortaya koyarken, kurbanlardan kalan eşyalar da yakınları tarafından alınıyor. Ayrıca Reina'nın savcılık iddianameyi hazırladıktan sonra açılacağı öğrenildi.

Saldırıya tanık olan Reina çalışanı Nurettin Özmen, 'Güvenlik kamera kayıtlarını 15 kez izledik. Saldırgan tekti ve çok soğuk kanlıydı' dedi. İşte Özmen'in söyledikleri:

'O KADAR KONTROLÜ NASIL AŞTI?'
Yılbaşı öncesi her tarafta polis arama yaptı. Canlı bir bombanın yılbaşını kana bulayacağı ihbarı geldi. Bir hafta önce Reina'da yöneticiler 'Polis, her tarafta arama yapıyor. İşletmeye girecek insanlara dikkat edin' uyarısı yaptı. Katliam günü mesaiye gelirken 2 ayrı noktada 2 grup tarafından arandık. Bu kadar sıkı arama ve kontrolden silahlı bir şahıs nasıl geçti?

'HİÇ ACIMADAN VURUYOR'
Saldırı sonrası Reina'daki tüm kamera kayıtlarını 15 saat boyunca izledim. Sadece bir eylemci gördüm. Çok soğukkanlı ve profesyoneldi. Görüntü kayıtlarına göre saldırgan taksi ile gelip arka koltuktaki çantadan silahını çıkarıyor. Önce polise ateş ediyor, kapıdan girerken dönüp bir el de kafasına sıkıyor. Sonra özel güvenlikçi Hatice'yi vuruyor. Kapıda valeye ateş ediyor, onu vuramıyor. Koridordan salona girişte elindeki silahla rasgele ateş ediyor. Girişteki barın sağına ve soluna ateş ediyor, bir kez ateş ettiğinde kullandığı özel mermiden 2-3 kişi yere düşüyor.

Yere düşenlerin kafalarına ateş açıyor. Sonra elindeki flashbang'in pimini çekiyor, bir ışık görünüyor. İnsanlar sersemliyor. Barın hemen dibinde garson Yunus Görmek saldırganla karşı karşıya kaldığında ellerini havaya kaldırıp 'Beni öldürme' diyor. Ama gözünü kırpmadan önce göğsüne daha sonra kafasına sıkıyor.

'SİLAH TUTUKLUK YAPIYOR'
Elindeki uzun namlulu silahın şarjörünü 3-4 saniyede değiştirip, ateş etmeye devam ediyor. 3'üncü flashbang'in pimini çektiğinde elinde patlıyor. Ve eli yaralanıyor. Silahı tutukluk yapınca dipçiğini yere vurup atıyor.'

İDDİANAME BİTİNCE KAPILARINI AÇACAK
Nurettin Özmen, yaşadığı için şükrettiğini söyledi ve şunları anlattı: 'Can havliyle denize atlayan bazı müşteriler yüzme bilmediği için denize atlayarak kurtarıp yan tarafa çıkardık. Reina'nın her köşesinde saldırının izine rastlanıyor. Isıtıcıya ateş ederek katliamı büyütmeye çalışmış. Savcılık iddianameyi hazırladıktan sonra Reina'nın tekrar kapılarını açmasını bekliyoruz.'

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