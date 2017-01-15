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Mardin'de biri PKK'nın dağ kadrosundan 2 şüpheli yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Askerlik Şubesi yakınlarında şüpheli tavırlarıyla polisin dikkatini çeken 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan birinin örgütün dağ kadrosundan geldiği belirlendi.

3. Sayfa / 15 Ocak 2017 Pazar 13:06
Mardin'de biri PKK'nın dağ kadrosundan 2 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Askerlik Şubesi civarındaki dolaşan 2 şüpheli şahıs, polisin dikkatini çekti. Polis, durduğu şüphelilerin GBT kontrolünü yaptı. Kontrolde terör örgütü ile bağlantıları tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan kente geldiği belirlendi.

Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kaynak : İHA

Askerlik ŞubesiPolisEmniyet MüdürlüğüTerör Örgütü


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