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KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3'ü albay rütbesinde 11 askeri personel KKTC'de gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.

3. Sayfa / 15 Ocak 2017 Pazar 19:25
KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 3'ü albay rütbesinde 11 askeri personel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KKTC'de görevli 11 askeri personel hakkında verilen gözaltı talimatı doğrultusunda, Jandarma Komutanlığından 13 kişilik ekip Ankara'dan KKTC'ye gitti.

Ekipler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli 3'ü albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı, 2'si teğmen ve 2'si astsubay olmak üzere toplam 11 askeri personeli gözaltına aldı. Şüpheliler uçakla Ankara'ya getirildi.

KKTC'de gözaltına alınan askeri personelin iş yerleri ve lojmanlarında aramaların devam ettiği de öğrenildi. Kaynak : AA

Terör ÖrgütüAskeri PersonelCumhuriyetJandarmaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


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